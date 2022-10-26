TL erimeye devam ediyor! Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Türk Lirası son dönemde uygulanan para politikası nedeniyle erimeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın kredileri sıkılaştıran kararına tepki vermeyen dolar kuru 18.60 civarında hareket etmeye devam ediyor. Euro/TL ise yeniden yönünü yukarı çevirdi. Altının gram fiyatı 1.000 TL seviyesinin altında işlem görüyor.



İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,60 TL'den başlayan Dolar 18,59 TL'den,

18,54 TL'den başlayan Euro 18,52 TL'den,

21,37 TL'den başlayan Sterlin 21,30 TL'den,

12,57 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,54 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,6035 lira, euronun satış fiyatı ise 18,5284 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.653 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.655 Dolar'dan,

988 TL'den başlayan Gram altın 990 TL'den,

1.589 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.592 TL'den,

6.537 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.550 TL'den,

11,59 TL'den başlayan Gümüş ise 11.66 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 20.195 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20.159 Dolar'dan,

1.474 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.479 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,16 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 91,13 Dolar'dan işlem görüyor.

BDDK'DAN KREDİLER İÇİN YENİ KARAR

BDDK’den yapılan açıklamaya göre, alınan kurul kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Daha önce yeni nakdi ticari kredi kullandırmama koşulu, 15 milyon TL karşılığı yabancı para nakdi varlığın bulunması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’u aşması durumunda geçerli oluyordu.

Karar doğrultusunda 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek.