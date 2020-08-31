TL erimeye devam ediyor! İşte dolar, euro ve altında ilk rakamlar

Dolar, yeni haftanın ilk günü 31 Ağustos 2020 sabahında spot piyasada 7,3461 alış fiyatı, 7,3529 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 8,7445 lira alış fiyatı, 8,7528 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Spot piyasada 31 Ağustos 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 745,40 lira, satış fiyatı 763,96 lira seviyesinde yer alıyor. Gram altında ise alış fiyatı 465,42 lira, satış fiyatı 466,06 liradan işlem görüyor.

Bugün özellikle Türkiye'de büyüme ve dış ticaret, Almanya enflasyon verileri ön planda olacak.

Foreks anketinde ekonomistlerin 2.çeyrek GSYH tahmini yüzde 10,4 daralma yönünde oluştu. 2020 yılının için yüzde 1,6 daralma tahmin edildi. TÜİK büyüme verilerini saat 10.00'da açıklayacak.

Bu hafta ABD’de ağustos ayı istihdam raporu ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Geçen haftanın son işlem gününde, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteğini de alan New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, dolar endeksi, düşüş eğilimini sürdürdü. ABD’de kişisel gelirler temmuzda piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları da yüzde 1,9 yükselerek tahminleri aştı.

Söz konusu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 kazançla kapanış rekorlarını sürdürdü. Böylece pay piyasalarının haftalık ortalama getirisi yüzde 3’ün üzerine çıktı.

AVRUPA

Avrupa tarafında, cuma günü ABD pay piyasalarında alımlar güçlenmeden önce kapanan borsalarda satıcılı bir seyir izlense de Almanya ve Fransa borsaları, haftalık bazda yüzde 2’nin üzerinde bir değer kazancına işaret etti.

Analistler, yükseliş eğilimindeki avronun ihracata olumsuz etkileri nedeniyle borsada alımların sınırlandığını ifade etti. İngiltere’de ise devam eden ticaret anlaşmazlıklarının da etkisiyle FTSE 100 endeksi, geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,6 değer kaybetti. İngiltere’de bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.

Cuma günü Almanya’da DAX endeksi yüzde 0,48, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,7 artarak analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19’un üzerinde kapanış yaptı.

ASYA

Bugün Asya piyasalarında beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile Çin ve Japonya borsasında alıcılı bir seyir izleniyor. Çin’de hizmet sektörü PMI, ağustosta 55,2’ye çıkarak toparlanmanın sürdüğüne işaret ederken, Japonya’da sanayi üretimi, temmuzda otomobil üretimi öncülüğünde aylık bazda yüzde 8 artarak 1978’den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

TÜRKİYE

Cuma günü satıcılı seyreden Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,76 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 0,84 değer kaybetti.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,34 liradan, euro 8,73 liradan haftaya başladı.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,34 lira, euronun satış fiyatı ise 8,71 lira olmuştu.







