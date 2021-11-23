TL'deki rekor düşüş dünya basınında

Türk Lirası'ndaki değer kaybı dünya basınında da geniş yer buldu. Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''ekonomik boğımsızlık savaşı'' yürüttüğünü açıklamasının ardından TL'nin rekor düşüş yaşadığını yazdı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 12,48'i yükseldi.

Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 14'ün üzerine çıktı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi TL'deki değer kaybına ilişkin bir haber yayınladı. Haberde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son faiz indirimini övmesi ve ülkesinin bir "ekonomik bağımsızlık savaşı" yürüttüğünü açıklamasının ardından Türk lirası rekor düşüş yaşadığı kaydedildi.

"Türk parası New York'ta yüzde 5'ten fazla kayıpla ABD doları karşısında ilk kez 12'ye ulaştı. Sadece bu ay beşte bir düşüş yaşayan TL, üç yıl önceki döviz krizinden bu yana en büyük düşüşünü yaşıyor" denilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybeden para birimi, Türk cumhurbaşkanının ülke ekonomisine yönelik vizyonunu açıklamak için mücadeleci bir konuşma yapmasının ardından arka arkaya geriledi."

Erdoğan'ın yüksek faiz oranlarına karşı olduğu belirtilen haberde, dün yaptığı konuşması anımsatılarak, "Ekonomistlerin enflasyonu körükleyeceği uyarılarına rağmen, bankanın geçen hafta art arda üçüncü ay faiz oranlarını düşürmesinden 'memnun olduğunu' duyurdu. Bu durum, para birimini daha da istikrarsızlaştırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'ın, Türkiye'yi boyun eğdirmeyi amaçlayan karanlık bir küresel güç komplosundan bahsettiği belirtilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Erdoğan, milletinin ekonomistlere, oportünistlere ve faiz artırımı çağrısı yapan 'küresel finans akrobatlarına' boyun eğmeyeceğini söyledi. Hükümetin yatırım, üretim, ihracat ve işsizliği teşvik etmek için büyümeye öncelik verdiğini söyledi."

Haberde son olarak Erdoğan'ın şu sözlerine yer verildi:

"Kıyamet habercilerinin yaygaralarına aldırmıyoruz. Allah'ın yardımıyla ve halkımızın desteğiyle bu ekonomik bağımsızlık savaşından galip çıkacağız"