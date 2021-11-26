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TOBB'dan asgari ücret için üç öneri

TOBB'dan asgari ücret için üç öneri

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İlk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Zam pazarlığı öncesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin önerilerini açıkladı.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde geri sayım başladı. 1 Aralık tarihinde toplanacak Asgari Ücret Komisyonu, maaş zammını belirleyecek. Bu yıl önceki senelere göre farklı olacak. Daha önce 4 toplantı yapan komisyon ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl görüşmelerin 1-2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"TÜRK-İŞ'LE UZLAŞMAYA YAKINIZ"
Görüşmelerin 1 Aralık'ta başlayacağını duyuran Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız" dedi.

TOBB BAŞKANI'NDAN ÜÇ ÖNERİ
Siyasi partilerden sendikalara, kanaat önderlerinden STK'lara kadar herkes tek tek önerisini açıklarken, asgari ücrete ilişkin bir açıklama da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Hisarcıklıoğlu, asgari ücrete ilişkin üç öneride bulundu.

"VERGİ KALDIRILMALI"
Zammın enflasyon oranı üzerinde olması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, asgari ücretten verginin kaldırılmasını, gelir vergi dilimlerinin yükseltilmesini, asgari ücret desteğinin artırılmasını istedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan TOBB Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Emek, alın teriyle çalışanlar desteklenmeli. Asgari ücret enflasyon oranı üzerinde artmalı

Asgari ücrette vergi kaldırılmalı

Gelir vergisi dilimleri yükseltilmeli

Asgari ücret desteği artırılmalı

İşletmelerin sürdürülebilirliği de zarar görmemeli, maliyetler düşürülmeli."

Etiketler asgari ücret tobb
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