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Trendyol halka arz için kararını verdi; yol haritası açıklandı

Trendyol halka arz için kararını verdi; yol haritası açıklandı
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Bir süredir Borsa İstanbul'da işlem görmek için halka arza hazırlandığı iddia edilen Trendyol'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, halka arz konusunda acele etmeme kararı aldıklarını, önceliklerinin işlerini uluslararası düzeye taşımak olduğunu ifade etti.

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, "Mali durumumuz güçlü, yatırımcılarımızdan ciddi uluslararası destek alıyoruz. Halka arz konusunda aceleci davranmayacağız. Sonuçta, tıpkı diğer teknoloji şirketleri gibi bu hedefimiz planlarımız arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

Çağlayan Çetin, bu yılın gelirlerinin %20'sinin uluslararası kaynaklardan gelmesini öngördüklerini ifade ederken, aynı zamanda halka arz aşamasında gelirlerinin en az %50'sinin uluslararası kaynaklardan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Çetin, bu yıl Körfez bölgesinde 1 milyon aktif müşteriye ulaştıklarını ve yıl sonuna kadar bu rakamı 6 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca, "En kısa sürede ulaşmak istediğimiz hedefimiz ise 10 milyon aktif müşteriye ulaşmak" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl dolar bazında büyümenin yaklaşık %50 olduğunu ifade eden Çağlayan Çetin, yeni yıla çift haneli büyüme ile başladıklarını ekledi.

Çetin, önceliklerinin işlerini uluslararası düzeye taşımak olduğunu vurguladı.

Etiketler Trendyol borsa halka arz
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