Trugo açıkladı: TOGG'un şarj ücretleri belli oldu

TOGG’un şarj ücretleri belli oldu. TOGG’un şarj istasyonu ağı olan Trugo’da fiyat listesi yayımlanırken kW/s başına birim ücretin 7,99 lira olduğu açıklandı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’nun şarj istasyonu ağı olan Trugo’da fiyat listesi yayımlandı. Buna göre kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli TOGG’un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu.

TOGG’un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli TOGG 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli TOGG 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

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525 KİLOMETRE YOL GİDEBİLİYOR

TOGG’un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli TOGG 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli TOGG 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli TOGG’un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.