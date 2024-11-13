Türk iş insanı Dünyanın En Güçlüleri listesine girmeyi başardı

Forbes dergisi tarafından yayınlanan "Dünyanın En Güçlü 100 İnsanı" listesinde bir de Türk iş insanı yer aldı.

Dünyanın en önemli ekonomi dergilerinden Forbes bu akşam “Dünyanın en güçlü 100 insanı” listesini abonelerine duyurdu.

Listede dünyanın en güçlü insanı Elon Musk olurken, listeye bir de Türk iş insanı girdi.

Forbes'in listesinin 83'üncü sırasında Chobani yoğurtlarının kurucusu ve sahibi olan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya yer aldı.

İşte Forbes'in Dünyanın En Güçlü 100 İnsanı listesinin ilk 10'u:

1. Elon Musk ( SpaceX , Tesla, SolarC ty )

2. Jensen Huang ( Nvidia'nın CEO'su )

3. Satya Nadella ( Microsoft CEO’su )

4. Warren Buffett ( Yatırımcı )

5. Jamie Dimon ( JP Morgan CEO’su )

6. Tim Cook ( Apple CEO’su )

7. Mark Zuckerberg ( META’nın başkanı )

8. Sam Altman ( OpenAI kurucusu )

9. Mary Barra ( General Motors CEO’su )

10. Sundar Pichai ( Google’ın ve Youtube’un sahibi Alphabet CEO’su )



Hamdi Ulukaya kimdir ?

Yoğurt kralı olarak tanınan Hamdi Ulukaya, Amerika'nın en popüler Yunan yoğurt markası Chobani'nin kurucusudur. Ulukaya, Türkiye'de bir süt çiftçiliği ailesinde büyüdü ve koyun yetiştirdi. Sonunda Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumak için ayrıldı.

1994 yılında İngilizce öğrenmek için ABD'ye göç etti. Burası ona Doğu Türkiye'deki küçük çiftçi köylerini anımsatan bir bölgeydi. 2005 yılında Küçük İşletme İdaresi'nden aldığı krediyle orada eski bir yoğurt fabrikası satın aldı ve mirasından esinlenerek bir tarif geliştirdi. 2007 yılında yoğurt satışına başlayan Chobani, 2023 yılında 2 milyar doların üzerinde satış geliri elde etti.