Türk Lirası'ndaki değer kaybı hesaplandı! Tek rakibi Arjantin Pesosu!

Geçtiğimiz yıldan bu yana döviz karşısında ciddi değer kaybeden Türk Lirası, AK Parti iktidarının tartışmalı ekonomik hamleleriyle de eski gücüne dönemeyince, TL'deki değer kaybı yüzde 33'ü buldu.

Doları kontrol altına almak için iktidarın 1 yıl önce devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 1.4 tirlyon liraya ulaşırken, Türk Lirası'nı korumaya yetmedi.

Aradan geçen 1 yılda dolar tekrar aynı seviyeye geldi ve doları bir gecede düşüren KKM, Hazine'ye yani vatandaşın sırtına 91.5 milyar liralık büyük yük bindirdi.

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın KKM dolayısıyla yaptığı ödemelerin boyutu ise kamuoyuna henüz açıklanmadı.

20 Aralık 2021'de doların 18.7658 liraya yükselmesiyle devreye alının KKM'nin ilk etapta yarattığı şok etkisiyle dolar 10.1565 liraya kadar geriledi. Ancak bu seviyelerde tutunamadı.

TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 33'ü aştı.

Bu kayıp TL'yi gelişen ülkeler arasında en fazla kaybı veren ikinci para birimi konumuna taşıdı. Arjantin Pesosu ise dolara karşı yüzde 41 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı.

KONTROL EDİLEMİYOR

Faiz politikasını devredışı bırakan ekonomi yönetimi, enflasyonun kontrolden çıkıp yüzde 85.5 seviyelerine kadar tırmanmasıyla bir dizi ilave tedbire başvurdu. Enflasyonda baz etkisi kaynaklı düşüşün tam olarak gerçekleşmesi için TL'de değer kayıplarının düşük tutulması gerekiyordu.

KKM'YE TALEP AZALDI

Dolar kurundaki hareketlilik, parasını KKM'de tutanlara son iki aydır kur farkı geliri kazandırmadığı için giderek talebi yitiriyor. 1.46 trilyon liraya (79 milyar dolar) ulaşan KKM'de artış hızı kasım ayı itibarıyla durma noktasında

Bu hesaplardaki tasarrufların nereye yöneleceği ise dikkatle izleniyor. Şimdilik dövize bir geçiş gözlenmiyor ancak analistler enflasyona karşı tek yatırım alternatifi haline gelen hisse senetleri piyasasına yönelimin arttığına dikkat çekiyor. BDDK verilerine göre, 9 Aralık itibarıyla KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 17 oldu.

Yabancı para mevduatın ağırlığı ise yüzde 49.2'ye geriledi. Ancak, KKM'nin bir çeşit yabancı paraya endeksleme uygulaması altında olduğu için yabancı para olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten ekonomistler, dolarizasyonun yüzde 67.7'ye çıktığını belirtti.