  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Turkcell, sigorta şirketi kuruyor

Turkcell, sigorta şirketi kuruyor

Turkcell, sigorta şirketi kuruyor

Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirket için "dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak" ifadeleri yer aldı.

Turkcell, Turkcell Finansman'ın yüzde 100'üne sahip olacağı bir sigorta şirketi kuruyor. Turkcell'den yapılan açıklamada kurulacak şirketin "dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunma" amacında olduğu ifade edildi.

Yeni şirket Turkcell Finansman'ın yüzde 100'e sahip olacağı şekilde 1.000.000 TL sermaye ile kurulacak.
Turkcell'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Finansman A.Ş.'nin %100'üne sahip olacağı, dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak olan Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin, kuruluş izni için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluşa ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrasında, kuruluşun tescili ile ruhsat başvuru sürecine başlanacaktır. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."

 

Etiketler turkcell sigorta kap sigorta şirketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ucuz, küçük ve yüzde 100 elektrikli! Citroen Ami Türkiye yollarına indi
Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi
Düğünde dehşet! Kalabalığın arasına taksiyle daldı
Kabus gerçek mi oluyor ? Google'dan korkutan haber!
Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi
Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci
Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü
Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti! Tut tutabilirsen
315 bin TL’nin altında sıfır araç bulamayan vatandaş çözümü böyle buldu
Ölümcül şaka! 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti