Türkiye ekonomisinin kalbi: İstanbul Finans Merkezi açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin pazartesi günü açılacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Nebati, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: "İSTANBULUMUZU FİNANSIN İSTANBUL'U HALİNE GETİRECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni gerçekleştirilecek İstanbul Finans Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ümraniye'deki çalışmaları inceleyen Kurum, alanda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "İnşallah iki gün sonra hem İstanbul'umuza hem de milletimize İstanbul Finans Merkezi'mizi kazandırmış olacağız ve dünya finans piyasalarının da hizmetine sunuyor olacağız. Tüm zamanların en gözde şehri, medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir proje. Biz de bu manada çok heyecanlıyız. Gerçekten ilmek ilmek işlediğimiz ve yaklaşık 10 yıl uğraştığımız 65 milyar lira yatırım değerine sahip 3 milyon 387 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje. İstanbulumuzu finansın İstanbul'u haline getirecek. Güvenli, huzurlu ve en önemlisi de depreme karşı dayanıklı ki finans sektörünüzün depremde ayakta durması gerekir. En güçlü şekilde ayakta hizmet vermesi gerekir. Bu manada da hem ülkemize hem de İstanbul'umuza katma değer sağlayacaktır. Hepimizin, herkesin İstanbul'una değer katacaktır. İnşallah 17 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle halkımızın katılımı ve coşkusuyla bu dev eserin açılışını hep birlikte yapacağız. Ben şimdiden Türkiye yüz yılı için, İstanbul için, ülkemiz için, milletimiz için. İstanbul Finans Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

100 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

İstanbul Finans Merkezi'nde Merkez Bankası, BDDK, kamu bankaları, sigorta şirketleri yer alacak ve merkezde 100 bin kişi çalışacak. Finans Merkezi'nin içerisinde alışveriş merkezi, konferans salonları, otel yer alıyor. 26 bin araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Akıllı şehir konseptiyle inşa edilen İstanbul Finans Merkezi'ndeki çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte yürütüyor.

İFM ile farklı pek çok finansal kuruluşları bünyesinde bulundurarak nitelikli istihdam hedefleniyor. Amaç finansal hareketliliği, finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandırmak.

3,4 milyon metrekare alan üzerine kurulan İFM,1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LEED sertifikalı bir kümelenme bölgesi olarak katılımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistem olarak kurgulandı.

Ziraat GYO, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'nde yer alan Kule-1'in tamamının Ziraat Bankası'na 5 yıl süreyle aylık 42,8 milyon TL kira bedeli üzerinden kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi imzaladı.

Emlak sektörü temsilcileri ise projenin ilk açıklandığı andan itibaren bölgede konut fiyatlarının hareketlenmeye başladığını dile getirerek, bu hareketliliğin boyutunun daha da artacağını ifade ediyor.