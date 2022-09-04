Türkiye'nin 3 yıllık Orta Vadeli Program yayımlandı

Orta vadeli program Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri yenilendi. Enflasyon hedefi bu yıl için yüzde 65 olurken, işsizlik hedefi yüzde 10,8 olarak belirlendi.

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.

Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

İŞSİZLİKTE 2024'TE TEK HANE HEDEFİ

İşsizlik için hedef 2022'de yuzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi. Orta Vadeli Program ile 3 yılda 2 milyon 661 bin yeni istihdam öngörülüyor.

KİŞİ BAŞI GELİR 2023'TE 10 BİN DOLARI AŞACAK

Kisi basina gelirin yıl sonunda 9 bin 485 dolar olması hedefleniyor. Bu rakamın 2023'te 10 bin 71 dolar, 2024'te 10 bin 931 dolar, 2025'te 12 bin 91 dolar olması hedeflendi.

İHRACAT HEDEFİ 255 MİLYAR DOLAR

İhracat hedefi yıl sonu için 255 milyar dolar olarak belirlendi. Ihracat hedefleri 2023 için 265 milyar dolar, 2024 için 285 milyar dolar, 2025 için 305 milyar dolar olacak.

TURİZM GELİRİ HEDEFLERİ

Programda turizm geliri hedefi bu yıl için 34 milyar dolar oldu. 2023'te 45 milyar dolar, 2024'te 55 milyar dolar ve 2025'te 62 milyar dolar gelir hedeflendi.