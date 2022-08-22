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Türkiye'nin risk primi kritik seviyeyi aştı

Türkiye'nin risk primi kritik seviyeyi aştı

Türkiye'nin risk primi haftanın ilk işlem gününde 800 baz puanın üzerini test ederek 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi buldu.

Türkiye'nin risk primi haftanın ilk işlem gününde bir eşiği daha aştı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 805 baz puan ile 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Temmuz ayının ortasında 900 baz puan ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkan risk priminde temmuz ayının sonlarından ağustos ayının ortalarına kadar bir gevşeme yaşanmıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN KREDİ DÜZENLEMESİNDEN SONRA
11 Ağustos'ta 650 baz puanın altını test eden risk primi o tarihten sonra yükselişe geçmişti.

Türkiye'nin risk priminin yeniden 800 baz puanın üzerine çıkması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi düzenlemesinden sonra gerçekleşti.

Ağustos toplantısında sürpriz bir şekilde faiz indirimi kararı alan TCMB, kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle, bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22.85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış oldu.

Etiketler türkiye risk primi
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