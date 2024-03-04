Türkiye'nin ünlü AVM'si resmen Araplara satıldı

Türkiye'nin önde gelen alışveriş merkezinin ortaklık yapısı değişti. Dev AVM artık yalnızca Arap yatırımcıların mülkiyetine geçti.

Forum adı altında faaliyet gösteren 9 alışveriş merkezinin konkordato talebi, sektörde tartışılan bir konu olurken, benzer bir gelişme daha yaşandı.



Ataşehir'de 2016'da açılan Watergarden, Avrupa'nın en büyük gösteri havuzunu barındıran kompleks, önemli bir gelişmeye sahne oldu.



Büyükekşi ve Ziylan Ailesi ile Albaraka Türk Katılım Bankası, 2014 yılında temeli atılan alışveriş merkezi için "Kar-zarar ortaklığı yatırım sözleşmesi" imzaladı ve bu sözleşme gereği AVM'de ortaklık yapmaya karar verdi.

Fakat, birçok diğer AVM'de görülen mali sıkıntılar, burada da karşımıza çıktı. İlgili taraflar, bekledikleri verimi elde edemedi ve yapılan görüşmelerin ardından ortaklık sona erdirilme kararı alındı.



Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim AŞ'nin ilettiği bilgilere göre, "6 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Kâr-Zarar Ortaklığı Komite Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, ortaklık sona erdirilmiştir. Watergarden İstanbul projesiyle ilgili herhangi bir hak ve yetkimiz kalmamıştır" açıklamaları yapıldı.



Ziylan Gayrimenkul, ticaret sicil kayıtlarına göre 5 Mart 2014 tarihinde kuruldu. Şirketin ödenmiş sermayesi 363 milyon 778 bin TL olarak kayıtlı olup, Ziylan ve Büyükekşi Aileleri'ne aittir. Ortaklar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Mehmet Ziylan, Aykut Büyükekşi, Zehra Büyükekşi, Mahmut Uğur Ziylan, Ayşe Erbalcı, Ali Fuat Akça ve Mürşide İşçi gibi isimler de yer alıyor. Ayrıca, bu aileler aynı zamanda FLO Ayakkabı şirketinde de ortaklık yapmaktadır.