Türkiye'nin ünlü et firması iflas etti

Borç batağından çıkamayıp iflas eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de 75 yıl önce kurulan ünlü et firması nakit akışındaki bozukluk nedeniyle iflas etti.

Türkiye'de ekonomik kriz nedeniyle iflas bayrağını çeken firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak İflas eden firmalar arasına sektörde önemli bir yere sahip olan Hacıince Et de eklendi.

Konya ve Alanya'da 25 bin canlı hayvan kapasiteli çiftliklere sahip olan dev firma, yaklaşık 75 yıl önce kuruldu. Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla kurulan firma, sektörde büyük yankı uyandırmıştı. Nakit akışındaki sorunlar nedeniyle iflas eden firmada tasfiye süreci başladı.

Hacıince Et'in iflasıyla ilgili detaylar, Konya 1. İcra Dairesi'nin ilanıyla ortaya çıktı. Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesi'nde merkezi bulunan entegre et üretim tesisiyle ilgili iflas kararında alacaklılar belirlendi.

Konya 1. İcra Dairesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde: