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  3. 09 Haziran 2019 12:04

Türkiye'nin yüzde 17'si koruma altına alınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılına kadar Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 17'sinin korumaya alınacağını söyledi. Bakan Kurum, korunan alanlarda bisiklet yolları yapımına başlandığını kaydetti.

Türkiye'nin yüzde 17'si koruma altına alınacak
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Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023 yılına kadar korunan alanlar ülke yüzölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Korunan alanlarda bisiklet kullanımının arttırılarak emisyonun azaltılması amacıyla Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova-Patara ve Datça-Knidos Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Bodrum-Milas-Yatağan Doğal Sit Alanları'nda bisiklet yolları yapımı işine başlanılmıştır." dedi.

AA

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