Uber'in Türkiye'de kaç kullanıcısı var ?

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Türkiye'de Uber uygulamasının 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildiğini vurguladı ve "Uber’in konforlu, akıllı ve güvenilir yolculuk anlamında sağladığı avantajları İstanbul Yeni Havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz" dedi.



Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Bahadırlı, "Türkiye’de Uber uygulaması şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildi. Haziran 2014’ten beri Türkiye’de kullanılmaya başlanan Uber, şu anda İstanbul’da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iş ortağı ile hizmet ediyor" dedi.

Bahadırlı, "Türkiye'de yeni projeler var mı, yeni havalimanı için bir planınız var mı?" sorusunu da şöyle yanıtladı:



"Uber, mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti veren sürücü iş ortaklarını bir araya getiren, şehir ulaşımını değiştiren bir teknoloji şirketi olarak yeni projeler ve inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyor.



"e-Fatura sistemine geçtik"

Bu yoldaki adımlarından biri olarak, Türkiye’de tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçtik.



"Böylece artık yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profillerine girerek kolayca erişebiliyor.

Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı UBER’den alabiliyor.

Taksi yolculuklarının fişini, yolcular her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sürücüsünden alabilirler.

Ülkemizin şehirlerine ve ekonomisine katma değer sağlayacak yeni işbirliklerine her zaman açığız.

Uber’in konforlu, akıllı ve güvenilir yolculuk anlamında sağladığı avantajları İstanbul Yeni Havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz."



"Uber Türk vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmiştir"

Bahadırlı, "Uber Türk vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmiştir" dedi ve ekledi:

"Yerel vergi otoritelerine uyumu geliştirmek ve Sürücü İş Ortaklarının idari yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, Uber e-fatura sistemine geçiş yapmış ve KDV’yi doğrudan Türk vergi kurumlarına ödemeye başlamıştır.



Uber’in Türkiye’de faaliyet gösteren yerel bir kuruluşu bulunmaktadır ve mevzuat uyarınca Gelir İdaresi tarafından toplanması istenen tüm vergilerini ödemekte, Türk Vergi Kanunlarında yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir.



Sürücü İş Ortakları açısından ise, ilgili taşımacılık şirketleri Türk Vergi Kanunları kapsamında münhasıran kendi vergi yükümlülüklerinden sorumludur.



"İş birliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bahadırlı, 7 Kasım'da görülecek erişimin engellenmesi davası ile ilgili, "Dava ile ilgili süreci biz de yakından takip ediyoruz. Bu paralelde, Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla işbirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" diye konuştu.



Dava 7 Kasım'da

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, "Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti" için açtıkları davada; birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak, davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte görülmesine karar verilmişti.



Mahkeme ayrıca, Uber'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre vermişti. Dava, 7 Kasım'da görülecek.