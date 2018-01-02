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  3. 02 Ocak 2018 09:23

Üçüncü köprüyü OGS ile geçen yüzlerce sürücüye icra şoku

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını kullanan çok sayıda sürücüye binlerce liralık icra tebligatları gönderildi.

Üçüncü köprüyü OGS ile geçen yüzlerce sürücüye icra şoku
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İstanbul’da “üçüncü köprü” olarak anılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarını kullanan sürücülere bilgileri dışında kesilen ihlal cezalarına bir yenisi daha eklendi.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in haberine göre yol ücretlerinin ödenmesini sağlayan OGS ve HGS sistemlerinin düzgün çalışmadığını öne süren sürücüler, evlerine gönderilen binlerce liralık icra tebligatlarıyla karşılaşıyordu. Uygulamadan şikayet eden son isim İstanbul'da servis işletmeciliği yapan N.M. (41) oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü günde iki kez kullanan N.M. faiziyle birlikte 2 bin 500 liralık ödeme emri ile karşı karşıya kaldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre, OGS'sindeki bakiye yetersiz kalan sürücü, 15 gün içinde para yatırması durumunda cezasız otomatik tahsilat yapılıyor. Ancak N.M.'nin iddiasına göre, bu kez bu uygulama yapılmadı. N.M. “Söylediklerine göre bizi önceden uyarma zorunlulukları yokmuş” dedi.

 

Sözcü

ödeme , ogs , hgs , yavuz sultan selim köprüsü , icra
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