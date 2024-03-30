  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Ünlü deterjan üreticisine 4 milyon 635 bin TL ceza!

Ünlü deterjan üreticisine 4 milyon 635 bin TL ceza!

Ünlü deterjan üreticisine 4 milyon 635 bin TL ceza!
Güncelleme:

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

ALICILARIN YENİDEN SATIŞ FİYATINI BELİRLEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti. Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.

AA

Etiketler rekabet kurulu deterjan abc deterjan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor İşte il il seçimde oy verme saatleri İşte il il seçimde oy verme saatleri Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar! Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar! Bursa'da yolda seyreden Tesla alev topuna döndü Bursa'da yolda seyreden Tesla alev topuna döndü Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak 42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor 42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi