Ünlü ekonomist dolar tahminini açıkladı

Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, seçimlerin ardından rekor üstüne rekor kıran piyasalarda dolar kurunun hangi seviyeye kadar yükseleceği ile ilgili tahminini açıkladı.

Yeniçağ'dan Evren Devrim Zelyut'un "Dolar nereden dönecek? Borsa ne olacak? Şimşek başaracak mı?" başlık yazısında dolar kurunun nerede duracağını açıkladı.

Dolar borcu olanlara, elinde dolar bulunduranlara ve Borsa'da yatırım yapmak isteyenlere rehber olabilecek saptamalar yapan Zelyut, Mehmet Şimşek'e yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.



"Memleket olarak, iktidarı ile muhalefeti ile ortamız, normalimiz yok. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olması, Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olmasından sonra yapılan yorumlara bakınca bunu net gördüm." diyen Zelyut, "Şimdi Şimşek, akıldan kopmuş ekonomiyi gerçeğe yanaştırmak, kurun 30 lirayı aşarak sanayide çarkların tamamen durmasını engellemek için gelmişken, daha ortada planı, icraatları yokken, insafsızca eleştirmek ne kadar doğrudur?" diye sordu.

Dolar kurunun büyük ihtimalle 26 lira ile 28 lira arasında bir yerde duracağını söyleyen Evren devrim Zelyut, Şimşek'e yönelik eleştirilerde bulunanlar için "Bunu yapanlar ya ülke ekonomisi iyice yıkılsın aradan biz sıyrılalım diyor, ya da ekonomin uçurumun kenarında olduğunun farkında değil, kayıkçı kavgasına devam ediyor." tepkisinde bulundu.

Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşıma dikkat çeken Zelyut, "Özgür Demirtaş çıktı saf bir şekilde Şimşek’e destek verelim dedi. Aman Allah ortalık karıştı! Vay efendim ben niye vereyim, beşli çete versinmiş… Yahu adam saf bir şekilde, durum kötü, Şimşek başarılı olsun ki kıyma 320 TL iken 700 TL olmasın diyor, bunun nesi kötü?" ifadesini kullandı.



Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan’a yönelik olumsuz eleştirilere de tepki gösteren Zelyut, "Bu isim pırıl pırıl… Ama bir nefret söylemi var ki sormayın, yok efendim ABD’de çalıştığı First Republic Bank’ı batırmış… Cehalet parayla değil…



Hafize hanım o bankaya gerekli ikazları yapmış bir isim, lakin sözleri sayılmayınca ayrılmış… Vay efendim bağımsız olamazmış… Güzel iş yapamazmış… Yahu bir dur, bir bekle, az soluk al kardeşim? Hafize hanım iyi iş yapamazsa senin başın göğe ermeyecek inan bana? Bu ne nefrettir? Bu ne egodur? Bu ne kıskançlıktır? Yahu bizim toplum gerçekten ikiye bölünmüş ve nesnellik unutulmuş, cehalet ve önyargı her yere sinmiş…" ifadelerini kullandı.



"Ben bu ülke ekonomisinin uçurumdan dönmesi gerektiğine inanıyorum. Şimşek tabi ki enflasyonu 3-5 yapamaz ama 150 olmasını engelleyebilir!" diyen Evren Devrim Zelyut, konut ve otomobil fiyatlarının artacağını belirtti ve "Konut ve araç fiyatları yükselmeye devam edecek. Konut yükselecek çünkü girdi maliyetleri artıyor. Göçmenler artmaya devam ediyor. Enflasyon nedeniyle zenginler korunma aracı olarak konut almaya devam ediyor.

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