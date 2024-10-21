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Ünlü ekonomist Hakan Kara grafikle açıkladı: TCMB'den dolara sert müdahale

Ünlü ekonomist Hakan Kara grafikle açıkladı: TCMB'den dolara sert müdahale
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TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın dolar kurunu frenlediğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankas'nın dolar kuruna müdahale ettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, "Merkez Bankası son dönemde dolar kurundaki artışı çok sınırlı tutuyor" dedi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.

Artan enflasyon endişesi TL'nin negatif getirisine yol açarken, dolar kurunun yükselişi sınırlı kaldı. Söz konusu gelişmelerle dolar/TL, cuma günü 34,2589'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada 34,2787'den işlem görüyor.

TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası'nın dolar kurunu frenlediğini belirtti.

"Dolar kurundaki artış çok sınırlı tutuluyor"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, bir grafik paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon istenilen kadar düşmediği için Merkez Bankası son dönemde dolar kurundaki artışı çok sınırlı tutuyor."

Yıl sonu dolar/TL beklentisi

Öte yandan TCMB ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,1599'dan 36,6347 TL'ye düşmüştü.

 

Etiketler tcmb Hakan Kara ekonomist dolar kuru dolar/tl
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