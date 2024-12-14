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Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi
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Geçen Mart ayında beynine 3'üncü kez pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi.

Uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'dan haber var. İnanır'ın son halini Ali Gündoğdu paylaştı ve sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kadir İnanır, Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak ameliyata alınan ve tedbir amaçlı entübe edilen oyuncu, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış, 4 Nisan'da taburcu olmuştu.

İnanır'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini duyuran Jülide Kural, "24 Mart'tan bu yana devam eden tedavi sürecini, 16 Ağustos itibariyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde sürdürme kararı aldık. Doktorlarımızın yönlendirmesi ile daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti" açıklamasını yapmıştı.

İnanır'ın felç geçirdiği ve konuşamadığı iddiasına yanıt veren Jülide Kural, "Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü, bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum" demişti.

Kadir İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında yeniden hastanede tedavi altına alınmıştı. Oyuncunun 23 yıllık hayat arkadaşı Julide Kural, enfeksiyon nedeniyle hastaneye gittiklerini ve doktorların tedbir amaçlı olarak İnanır'ı yoğun bakıma aldıklarını söylemişti.

Uzun süredir hastanede olan ve fizik tedaviye devam eden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde doktorların onayıyla birlikte evine dönmüştü. Sağlık durumu merak konusu olan 75 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, Kadir İnanır'ı evinde ziyaret etti. Şirketin resmi Instagram hesabında yayınlanan ve Yeşilçam efsanesinin neşesinin yerinde olduğu gözlenen fotoğrafa, "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" denildi.

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