Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Sosyal medya üzerinden yaptığı finansal değerlendirmelerle dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer Türk Lirası karşısında yükselişini tüm hızıyla sürdüren dolar kuru için yıl sonu tahminini açıkladı.

Yaptığı döviz ve dolar yorumları ile dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, mayıs ayı itibariyle yükselişine hız veren doların gidişatı için değerlendirmelerde bulundu.

Dolarda bir kırılma beklediğini söyleyen geçer, ''Bir sabah uyandığınızda dolar kuru 30 lira olabilir'' dedi. Hükümetin beklenen döviz müdahalesi hakkında da konuşan Geçer, vatandaşı uyararak, ''21 Aralık senaryosu tekrar etmeyecektir'' yorumunda bulundu.

Medyatava TV Gündem programında Ceylin Çağatay'ın sorularını yanıtlayan Geçer, doların sadece bir iki hafta içinde 17 lira seviyesini aşacağını söyledi.

DOLARIN KISA VADELİ GELECEĞİ

''Ben beklentilerimi çok kez paylaştım. Dolarda çok kısa süre içerisinde 17 liraya ilerleyeceğiz. Ama önce ara durakların olacağını söylemiştim. Bunlardan ilki 15.80'di. Ardından16 liranın üzerine kendisini atar ve sonrasında emin adımlarla 17 liraya gider demiştim. Enflasyon rakamlarına bakarsanız zaten bir düşüş beklenmiyor. Doların 12 ay sonraki tahminine bakarsanız zaten 17.57 gibi bir rakam söz konusu. Sene sonunda ise 19 liralar seviyesinde bir kur görebiliriz.''

PİYASADA 22 LİRA

''Piyasadaki dolar kurunun çok daha yukarda olduğunu söyleyen Geçer, ''Piyasadaki kura baktığınızda, maliyetlerdeki kura baktığınızda zaten şu anda 22 liralardayız.''

DOLARA MÜDAHALE EDİLMEZSE NE OLUR?

Dolara müdahale edilmemesi durumunda kaçı bulacağı sorusuna yanıt veren Geçer, ''Dolara çok fazla müdahale edemiyorlar. Edebildikleri müdahaleler ile belli seviyelerle çok kısa sürelerle tutabiliyorlar. Hatırlayın bir müddet dolar 12-13 bandında iken doları 14 lirayı geçirmiyor dediler ve 14 oldu, 15'e izin vermeyecekler dediler 16 oldu'' dedi.

DOLAR YENİDEN 12 LİRAYA DÜŞEBİLİR Mİ?

Doların yeni bir müdahale ile kolay kolay düşmeyeceğini belirten Selçuk Geçer, ''Düşürülür ama nasıl düşürülür? Ekonomik göstergeleri ve bütçeyi darma dağın edersiniz. Daha sonrasında hem dolar hem de bütçe yukarı gider ve siz sadece 3 ay kuru düşürmüş olursunuz. 4 milyon lira olan evler 14 milyon lira olur, orta gelirli vatandaş yok olur, yoksul daha da yoksullaşır ve işsizlik patlar'' ifadelerini kullandı.

ENFLASYON KORUMALI FAİZ

''Faizi artırmıyorum diyorsunuz ama diğer yandan yüzde 70 faiz vereceğim diyorsunuz. Peki, pek çok arsa, ev, araç sahibi takır takır varlık satıp bu faize geçerse konut ve araç piyasası ne olur? Bence bunlar kabinede konuşuldu ve konut piyasasına vereceği zarar nedeniyle vazgeçildi.''