Ünlü ekonomist uyardı: Kredi kartında bu hataya düşmeyin

Türkiye'de gün geçtikçe artan geçim sıkıntısı, yüksek enflasyon ile birlikte denize düşenin yılana sarıldığı gibi kredi kartına sarılan vatandaşlar için kritik uyarı ünlü ekonomist Şenol Babuşçu'dan geldi. Babuşçu kredi kartı sahiplerini "bu tuzağa sakın düşmeyin" diyerek uyardı.

Türkiye'de her geçen gün vatandaşın geçim sıkıntısı büyürken bir ödeme aracı yerine borçlanma aracı olarak kullanılan kredi kartları da kırmızı alarm vermeye başladı...

Enflasyonla mücadele kapsamında hayata geçirilen programlara ek olarak, kredi kartı asgari ödeme oranlarında 2024 yılı için bir artış beklentisi oluştu.

Aslında bir ödeme aracı olan ancak ay sonunu getiremeyen vatandaşın borçlanma aracı olarak kullandığı kredi kartları için ünlü ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu vatandaşları uyardı.

Kredi kartı kullanımında seçim sonrasında zamlar, vergi artışları ve yeni vergilerin gündeme gelebileceğini ifade ederken, bu artışların kredi kartları dahil geniş bir yelpazeyi etkilemesi bekleniyor.



Muhtemel yeni adımlar arasında şunlar bulunabilir:

Temel hizmetlerde ve ürünlerde zamlar (doğalgaz, elektrik, şehir içi ulaşım, hızlı tren, köprü ve otoyollar, gıda ürünleri).

Vergi oranlarında artışlar (ÖTV, emlak vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi ve gelir vergisi stopajı, harçlar ve para cezaları).

Yeni vergi türlerinin uygulamaya konulması (servet vergisi, gayrimenkul vergisi).

Ayrıca, yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranının düştüğü, 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında ise limit kullanım oranının arttığı gözlemleniyor.



TUKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, bu artışın asgari ödeme tutarına bağlı olduğunu belirterek, asgari ödeme tutarının ödenmesi durumunda kalan borcun faizle bir sonraki aya devredileceği ve bu durumun tüketicilerin faiz maliyetini artırabileceği uyarısında bulunuyor.



Asgari ödeme tuzaklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Tüketicilere yüksek faiz maliyeti getiren ve ödenemeyen meblağların donuk kredi olarak biriktiği 'Asgari ödeme tuzağı'na dikkat çeken Hüseyin Ölmez, bu durumun tüketicilerin alım gücünün düşmesine ve ödeme güçlüğüne neden olduğuna vurgu yaptı.

BDDK verilerinde gözlemlenen kanuni takipteki borçların artması ve donuk kredi niteliğindeki borçların takip hesaplarına intikal etmesi ile yüksek limitli kartlardaki kullanım oranının gerilemesi, düşük limitli kartlardaki kullanım oranının ise artmasına dikkat çeken Ölmez, bu durumun toplumsal sorunlara yol açabileceğini belirterek tüketici finansmanında yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.