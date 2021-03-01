VakıfBank'tan KOBİ'lere 250 milyon dolarlık destek paketi

Türkiye’de salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Dünya Bankası’ndan uzun vadeli kaynak temin eden VakıfBank, işletmelere özel hazırladığı paketle reel sektöre destek olmaya devam ediyor.

Salgın Destek Paketinden, Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250’nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.

Salgın şartlarına uyum sağlamak için iş ortamında çeşitli sağlık önlemleri almış ya da alacak olan, salgın şartlarına uygun dijital ve inovatif çözümler geliştirmiş ya da geliştirecek olan işletmeler destekten faydalanabiliyor.

İşyerinin düzenli dezenfekte edilmesi, çalışan sağlığı düzenlemeleri, sosyal mesafeyi iyileştirmek için işyeri ortamında yapılan yenilemeler, salgın önlemlerini veya salgın ortamında dijitalleşme ve otomasyonu artırarak yeni ürün ve hizmetler yaratma, yeni pazarlama kanallarını ve yeni iş çözümlerini hayata geçirmek için yapılar harcamalar bunlar arasında yer alıyor.

Tek seferde sağlanan en büyük montanlı kredi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte, Dünya Bankası ile yıllardır devam eden iş birliğimizin devamı niteliğinde uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda VakıfBank’ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağladığı en büyük montanlı kredi olma özelliğini de taşıyor" ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, "Paket kapsamında bir firma tek seferde 3 milyon dolar ve muadili TL, euro azami kredi kullanabilirken, bu tutar toplamda ise 6 milyon dolar ve muadili TL, euro olabilecek" dedi.

"Kadınlara özel destek"

Salgın Destek Paketi kapsamında yıllık cirolardaki düşüşler göz önüne alınarak salgından en çok etkilenen KOBİ’leri, kadın girişimcileri, genç işletmeleri ve kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteren firmaları desteklemeyi hedeflediklerini belirten Üstünsalih açıklamasında şunları da aktardı:

"İnanıyorum ki bu kredilerimiz işletmelerimize iyi gelecek. Dünya Bankası’ndan sağladığımız toplam 250 milyon dolarlık kaynağın 100 milyon dolarlık kısmı, SADEK-Kadın İşletmesi, 5 yaşa kadar işletme ve gelişen bölge işletmesi özelliği taşıyanlara, 125 milyon dolarlık kısmı ise SADEK-diğer işletme özelliği taşıyan işletmelere kullandırılacak. Kaynağın 25 milyon dolarlık kısmı ise 'Salgın Destek Paketi'nden faydalanabilecek işletmelere kullandırılacak"

İstihdamın korunması ve artırılması amaçlanıyor

Söz konusu paket kapsamında kredi vadesi boyunca istihdamını koruyan veya artıran işletmelere kredi vade yapısında teşvik uygulanacağının da aktaran Üstünsalih, "Kredi vadesi boyunca istihdam sayılarını koruma veya artırmayı taahhüt eden firmalarımıza, 60 ay vadeye kadar aynı faiz oranlarıyla kullandırım yapacağız. Böylelikle istihdamın korunması ve artırılması konusunda da hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.