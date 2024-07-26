Vatandaşların enflasyon beklentisi değişti

Merkez Bankası verilerine göre, temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55'e geriledi. Hanehalkının enflasyon beklentisi ise yarım puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldi. Enflasyon beklentilerinde makas 42 puanı buldu. Enflasyon haziran sonu itibarıyla yüzde 71,6 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise 2025 sonu için yüzde 14 seviyesinde bulunuyor. Veriler nasıl elde ediliyor? Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor. TCMB, sektörel enflasyon verilerini haziran ayından itibaren yayımlamaya başlamıştı.