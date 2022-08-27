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Velilere bir kötü haber daha! Yüzde 100 zam geldi

Velilere bir kötü haber daha! Yüzde 100 zam geldi

Okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri okul ihtiyaçlarını tamamlama telaşı sardı. Defteri, kalemi, çantası derken masraflar katlandıkça katlandı. Okul kıyafetlerine de yüzde 100 zam geldi.

Yüksek enflasyon ve kiralar nedeni ile okul kıyafeti üretim ve satış maliyetleri arttı. Çocuğu için yeni okul kıyafeti almak üzere alışverişe çıkan veliler geçen seneye göre yüzde 100 artan fiyatlarla karşılaşıyor.

Okul kıyafeti fiyatları geçen seneye göre ikiye katlandı
Birçok üründe yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıdı. Geçen seneye göre okul kıyafetleri yüzde 100’e yakın artış gösteriyor.

Veliler de esnaf da dertli
İHA'nın haberine göre, okul kıyafetlerindeki artıştan sadece öğrenci veliler değil satış yapan esnaf da şikayetçi.

Fiyatlardaki artışla ilgili konuşan okul kıyafeti satan esnaf Bekir Atlı, "Şu anda Türkiye’de ekonomik ve sosyal şartlarda bir darboğaz yaşanıyor. Buna rağmen mal her zaman bulunuyor. Genel olarak yaşanan pahalılık okul kıyafetlerine de yansıyor.

"Geçen sene dört parça okul kıyafeti 180 lira iken bu sene  en az 370 lira"
Geçen sene ilkokul öğrencisinin okul kıyafeti dört parça ortalama 180 ile 220 lira civarı tutuyordu. Bu sene bu rakam minimum 370 lira.

40 yıldır bu işi yapıyorum böyle fiyat artışı görmedim
40 yıldır okul kıyafetleri satıyorum, daha önce bu kadar yıllık fiyat artışı görmedim. Atölyelerde mal diktirme maliyetleri arttı." dedi.

Velilere kötü haber! Geçen yıl 300 liraydı, bu yıl 600 TL'yi geçtiVelilere kötü haber! Geçen yıl 300 liraydı, bu yıl 600 TL'yi geçtiGüncel

 

İHA

Etiketler okul kıyafeti
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