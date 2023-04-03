Voyage Hotel satıldı
Anadolu Hotel, geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un işlettiği Voyage Hotel’i satın aldı.
Bodrum’un Bardakçı Koyu’nda 5 yıldızlı otel tesisi olan Voyage markasını, Prive adıyla işleteceklerinin altını çizen Anadolu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer, “Tesisi 10 yıllığına kiraladık ve 20 Nisan’da hizmet vermeye başlayacağız. Yıllık kirası 24 milyon TL olan otelin 150 odası bulunuyor” dedi.
Anadolu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer, “Bu sene sadece ufak tefek dokunuşlarla ilerleyeceğiz. Çünkü yapacağımız tadilatlar yetişmeyeceği için seneye bıraktık. Hizmet kalitemizle fark yaratmaya çalışacağız. Önümüzdeki sene ise kapsamlı bir tadilata, yeni bir revizyona ve mobilyalara kadar birçok değişiklik içinde bulunacağız." diye konuştu.
"+16 KONSEPTLE ÇALIŞACAĞIZ"
Bodrum’un Bardakçı koyunda yer alan tesiste sadece yetişkinlerin konaklayacağını ifade eden İçer, “Otelimiz ‘only exclusive’ konseptinde olacak. Özel, mahrem anlamında olduğu için de ismini Prive koyduk. +16 konseptle çalışacağız. Sadece yetişkinlerin geldiği bir otel olacak. Çünkü fiziki olarak çocukların mutlu olacağı bir bahçesi olmadığı için bu otelimize çocuk almayacağız” diye konuştu.
Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ve Ege Bölgesi’nde yer aradıklarını belirten Gün Emre İçer, “Bizim sektörümüz, ana işimiz otelcilik. Özellikle Ege Bölgesi’nde yer arıyoruz. Hali hazırda bekleyen bir şey yok ama yeni yatırımlara bakıyoruz. Daha çok Çeşme, Marmaris ve Bodrum’a kadar olan bölgelere bakıyoruz. Çünkü buralar bildiğimiz yerler” diye konuştu.
Anadolu Hotels Grubu’nun şu anda Bodrum, Didim ve Ankara’da olmak üzere toplamda 5 oteli bulunuyor.
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