Yapılan zamlar en çok kadınları strese soktu

İBB'nin yaptığı ankete göre İstanbul'da ocak ayında vatandaşları en çok elektrik ve doğalgaz zamları strese soktu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "faiz sebep, enflasyon sonuç" ekonomi modeli yurttaşlara art arda zamlar olarak yansıdı.

Eylül ayında başlayan faiz indirimleriyle birlikte 2021 yılının son ayları döviz kurlarında yükseliş ve dalgalanma ile enflasyonda durdurulamayan artış ile sona erdi. Eylül ayında 7 lira 30 kuruş olan ve pek çok sektörde ithalat nedeniyle belirleyici olan dolar kuru dalgalanmaların ardından müdahalelerle ancak 13-14 lira arasında sabitlenebildi.

Enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre ocak ayında yüzde 11,10 arttığı, yıllık ise yüzde 48,69’a ulaştığı Türkiye'de 2022 yılının ilk gününden beri elektrik fiyatlarına gelen fahiş zam tartışılıyor.

İBB PLANLAMA AJANSI AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasının ocak ayı sonuçları açıklandı. İstanbullularla telefonla yapılan ankette katılımcılara, ocak ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu.

Katılımcıların yüzde 56’sı ekonomik sıkıntıların, yüzde 15.2’si elektrik ve doğalgaz zamlarının, yüzde 7.1’i Covid-19’un ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti. Bu konuları ailevi olaylar, sağlık sorunları ve İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı takip etti.

Katılımcıların yüzde 54.1’i Türkiye’nin gündeminin; elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar olduğunu düşünüyor. Yüzde 31.6'sı da pazar ve market fiyatlarındaki artışın Ocak ayında Türkiye'nin gündemi olduğunu belirtti.

Ocak ayında İstanbulluların yüzde 52.9’u yakın dönemde Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü ifade etti.

Ocak ayında İstanbulluların yüzde 44.5’i ise, kendi ekonomik durumlarının kötüleşeceğini düşündüğünü aktardı.

8 BİN 900 TL GEÇİNME SINIRI

Ocak ayında katılımcıların yüzde 59.4'ü geçinecek kadar kazanamadığını belirtti.

İstanbullular, geçen seneye göre ürün fiyatlarında ortalama yüzde 101.5 artış olduğunu düşünüyor. Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenler, geçen seneye göre ürün fiyatlarında ortalama yüzde 123.7 artış görüldüğünü ifade etti.

Katılımcılar, kirada yaşayan iki çocuklu bir hanenin İstanbul’da geçinebilmesi için ortalama ayda 8 bin 900 TL hane gelirine sahip olması gerektiğini kaydetti.

Ortalama hane geliri 8 bin 900 TL'nin altında olan 4 kişilik hanelerin oranı yüzde 79.7 olarak ölçüldü. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.4 ve kaygı seviyesi 7.5 olarak ölçüldü. Katılımcıların Ocak ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 10 üzerinden 4.5 olarak belirlenirken, mutluluk seviyesi ise 5 olarak ölçüldü.

EV KADINLARI STRES ALTINDA

İstanbul'da farklı grupların duygu durum seviyeleri karşılaştırıldı. Stres seviyesi en yüksek olan grup 10 üzerinden 8.3 oran ile ev kadınları oldu. Yaşam memnuniyeti en düşük grup 3.4 ile iş arayan ama bulamayanlar oldu. Spor yaptığını söyleyenler katılımcılar, olumsuz duyguları en düşük olan grup oldu.