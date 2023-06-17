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Yarım asırlık ayakkabı devi iflas etti!

Yarım asırlık ayakkabı devi iflas etti!
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Almanya'nın önemli ayakkabı şirketlerinden birisi olan Reno iflas başvurusu yaptı.

Sabah'ın haberine göre, giyim alanında faaliyet gösteren liderlerden biri olan Reno'dan kötü haber geldi. Almanya'da 1977 yılında kurulan ayakkabı mağazaları zinciri Reno iflas başvurusunda bulundu. Ülke çapında 180 şubesi ve 1100 çalışanı bulunan Reno, 150 şubesini kapatacak.

Yeni yatırımcı arayışına giren şirketin, iflas başvurusundan önce bile şubelerinin yarısının faturasını ödeyemediği için elektriklerinin kesildiği kaydedildi. Daha önce de aynı sektörden birkaç firma iflas açıklamıştı.

Etiketler reno shoes reno shoe ayakkabı firması almanya
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