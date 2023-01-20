  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yeni konut projesi teklifi TBMM'de

Yeni konut projesi teklifi TBMM'de

Yeni konut projesi teklifi TBMM'de
Güncelleme:

Aylık taksitlerle vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir uygulama devreye alındı.

Yeni Konut Finansman Programı ile orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Teklif TBMM Başkanlığı'nda
Söz konusu programa ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Şartları sağlayan vatandaşlar, asgari yüzde 10 peşinat ve aylık yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek.

Aylık taksitlerle ev sahibi olma fırsatı
Aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl boyunca üstlenecek.

Kampanyada başvurular 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hizmete alınan internet sitesine (https://yenievimkampanyasi.com.tr/) yoğun ilgi gösteriyor.

Etiketler konut ev yeni evim proje
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu!
EYT yasasının yürürlüğe gireceği tarih belli oldu: EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?
Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada
Türkiye'de fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları
Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşete ödül gibi ceza
''Yerli Leonardo Di Caprio'' Arda Kural'ın son hali şaşırttı
Dolar rekora koşarken... TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken mesaj
Altılı Masa'ya sürpriz mektup: ''Adayınız olmak istiyorum!''
Zelenski'den bomba iddia: Putin öldü
Antalya’da ''Sezer nine'' alarmı! Ortalığı birbirine kattı