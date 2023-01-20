Yeni konut projesi teklifi TBMM'de

Aylık taksitlerle vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye'de konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir uygulama devreye alındı.

Yeni Konut Finansman Programı ile orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Teklif TBMM Başkanlığı'nda

Söz konusu programa ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Şartları sağlayan vatandaşlar, asgari yüzde 10 peşinat ve aylık yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ev sahibi olabilecek.

Aylık taksitlerle ev sahibi olma fırsatı

Aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 yıl boyunca üstlenecek.

Kampanyada başvurular 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Proje kapsamında konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hizmete alınan internet sitesine (https://yenievimkampanyasi.com.tr/) yoğun ilgi gösteriyor.