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YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE DOLAR KURU BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ!
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  3. 18 Aralık 2020 15:01

Yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar kuru beklentisi değişti!

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.89 TL iken, bu anket döneminde 7.77 TL oldu. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 12.47 iken, bu anket döneminde yüzde 14.18'e yükseldi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar kuru beklentisi değişti!
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Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.89 TL iken, bu anket döneminde 7.77 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.41 TL iken, bu anket döneminde 8.37 TL olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.47 iken, bu anket döneminde yüzde 14.18 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.77 iken, bu anket döneminde yüzde 10.84 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.20 ve yüzde 9.24 olarak gerçekleşti.

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