Yıl sonu enflasyon tahmini için korkutan rakam

Özellikle seçimlerin ardından yağmur gibi yağan zamlar sonrasında vatandaş ay sonunu getiremez hale gelirken Koç Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 72 olduğu açıklandı.

Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) Direktörü ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, yaptıkları araştırmada yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 72 olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Demiralp, önümüzdeki aylarda enflasyon beklentilerinde ve risk priminde kalıcı bir düşüş görülmedikçe bu tahminin aşağı yönlü revize edilmesinin zor olacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise enflasyon tahminini geçtiğimiz günlerde yüzde 58'e yükseltmişti. Prof. Dr. Demiralp, TCMB'nin bu adımının kamuoyunun Merkez Bankası'nı tekrar ciddiye alıp beklentilerini yüzde 60 seviyelerinde tutmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Ancak Koç Üniversitesi'nin öngörüleri, enflasyonun önümüzdeki dönemde kontrol altına alınması konusunda ihtiyatlı olmamız gerektiğini vurguluyor. TCMB'nin son iki toplantısında faizleri sadece 9 puan artırabilmiş olması ve Başkan Erkan'ın enflasyonu düşürme konusunda güçlü ve kararlı bir duruş sergilememesi, tahminlerde aşağı yönlü revizyon ihtimalini henüz düşük kılıyor.