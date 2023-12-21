Yılbaşı hindisine okkalı zam!

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindinin fiyatı 100 liradan 350 liraya yükseldi.

Hindi eti, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Hayrabolu'da 16 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Muzaffer Çetin, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindilere, bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi.

Çetin, geçen sene kilosu 100 lira olan hindiyi bu yıl 350 liraya sattığını belirterek "Bu yıl satışlarımız çok güzel, 4 bin 500 adet vardı; 3 bini satıldı. Diğerlerinin de siparişi tamamıyla bitti diyebiliriz. Kilosu 350 lira. Bir hindi ortalama olarak 8 ile 13 kilo arasında değişiyor. Geçen sene göre bu yıl fiyatlar daha iyi, geçen yıl 100 liraydı. Şimdi 350 lira kilosu ama maliyetler de arttığı için bu fiyat da normaldir." dedi.

"KANAT ALTINA DİKKAT EDİN"

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Muzaffer Çetin, iyi hindinin, kanadının altındaki sarılığa bakılarak anlaşılacağını söyledi.

Çetin, "Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip, altına bakacak. Hindinin kanat altını çevireceksin, sarı yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması, lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur." diye konuştu.

DHA