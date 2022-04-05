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Yumurta fiyatları kanatlandı uçuyor! Üreticilerden ''acil'' çağrı

Yumurta fiyatları kanatlandı uçuyor! Üreticilerden ''acil'' çağrı

Yumurta fiyatlarındaki artışa dikkat çeken YÜSAD Başkanı Metin Akman, önlem alınmazsa yumurta fiyatlarının artmaya devam edeceğini söyledi.

Yumurta Üreticileri Ürünleri Sanayicileri Derneği Metin Akman yumurta fiyatlarındaki artışın sürebileceğine dikkat çekerek "Acil eylem planı" oluşturulmasını istedi. Akman şunları söyledi:

"Enflasyona baktığınızda yumurtanın enflasyonu üretici fiyat endeksine yakın. Bundan sonraki aylarda enflasyon trendiyle paralel şekilde yumurta fiyatları artacaktır, kaçınılmazdır. Aksi düşünülürse yumurtadaki gıda enflasyonu çok daha yüksek olur. Çünkü neden arz iyice düşecektir, arz düştükçe düşen talebe rağmen arz talepten fazla düşebilir çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşabiliriz."

Yumurta için acil eylem gerektiğine dikkat çeken Akman sözlerini şöyle sürdürdü: "Yumurta stratejik bir ürün sadece sofrada değil sanayide de kullanıyoruz. Buradaki sektörleri de etkiliyor. Çok iyi planlamalı çok iyi desteklemeliyiz. Köstek olursak artık üreticinin gücü kalmadı. Acil eylem planı oluşturulmalı. Oluşturulmazsa istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz."

Etiketler yumurta fiyatları yumurta zam
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