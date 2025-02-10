Yumurta fiyatlarına bir zam daha

Türkiye'nin yumurta üretim merkezlerinden Kayseri ve Afyonkarahisar'da yumurta fiyatlarına zam geldi.

Kayseri ve Afyonkarahisar'da yumurta fiyatları 6 ila 10 kuruş arasında arttı.

Ekonomim'de yer alan habere göre geçen hafta duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları arttı. Yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatları sabit kaldı.

Geçen hafta Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa yükseldi.

4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa, yeni ananın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa çıktı.

Kayseri’de ise 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, 4 lira 43 olan eski ananın tanesi de 4 lira 51 kuruşa çıktı.

Ekonomim