  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Yumurtaya bir zam daha geldi

Yumurtaya bir zam daha geldi

Yumurtaya bir zam daha geldi
Güncelleme:

Her gün yeni bir zamla uyanıp, yeni bir zamla yatağa giren Türkiye yeni güne de zamla başladı. Zam üstüne zam gelen yumurta fiyatları bir kez daha zamlandı.

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de toptancı piyasalarda yumurta fiyatları 35 kuruş arttı. Geçen hafta Afyon Başmakçı da tanesi 2,75 TL olan duble yumurta 3,10 TL’ye çıkarken kılavuz yumurtanın tanesi de 1,55 TL’den 1,90 TL’ye çıktı. Kayseri de tanesi 2,66 TL olan duble yumurta 3,01 TL’ye, 1,70 TL olan kılavuz yumurta da 2,05 TL’ye çıktı.

Ekonomim'e konuşan Kaytaş AŞ. Genel Müdürü Ahmet Behiç Salt, yumurtadaki fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi. Yumurta fiyatlarının son 2 aydır düşme eğiliminde olduğunu ve üreticinin maliyetinin altında fiyatla satış yaptığını kaydeden Salt, “Kar etmeyen üretici elindeki yumurtlama ömrünü tamamlamış tavukları (çıkma) kesime gönderdi. Bu da piyasada arz eksikliği yarattı. Bu 6 ayda anca kendine gelir. Şu anki arz talebi karşılayamıyor. Bu da fiyatlara yansıdı” diye konuştu.

Şu an 1 adet yumurtanın 1 dal sigara fiyatının altında olduğunun altını çizen Salt; yumurta üreticisinin girdi maliyetleri göz önüne alınarak desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İhracat fiyatlarının da iç piyasanın altında seyrettiğini vurgulayan Salt, dış piyasanın da kılavuz, yarka, piliç sınıfı küçük boy yumurta istediğini sözlerine ekledi.

Ekonomim

Etiketler yumurta yumurtaya zam zam geldi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sivrisineklerden bulaşan bir ölümcül virüs daha: İlk vaka doğrulandı Sivrisineklerden bulaşan bir ölümcül virüs daha: İlk vaka doğrulandı Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi Şizofreni hastası aile içi dehşet saçtı Şizofreni hastası aile içi dehşet saçtı Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor Dilan Polat ile ilgili olay iddia: Telefonları susmuyor, kapısı durmuyor Gökyüzünde kriz: Onlarca uçuş iptal edildi Gökyüzünde kriz: Onlarca uçuş iptal edildi Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi DSÖ'den Maymun Çiçeği açıklaması DSÖ'den Maymun Çiçeği açıklaması İstanbul'da bir askeri kışla arazisinden daha konutlar yükselecek İstanbul'da bir askeri kışla arazisinden daha konutlar yükselecek Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Cüneyt Özdemir'den Ersan Şen ve Can Atalay için dikkat çeken açıklamalar Trump: ''3. Dünya Savaşı çıkacak'' Trump: ''3. Dünya Savaşı çıkacak''
İkinci el araç satışına düzenleme getirildi İkinci el araç satışına düzenleme getirildi İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar Malazgirt Zaferi programında ismi okunan komutanlar protokolle sahneye çıkmadı Malazgirt Zaferi programında ismi okunan komutanlar protokolle sahneye çıkmadı NOW TV Gülbin Tosun'u ''zorunlu'' izne yolladı NOW TV Gülbin Tosun'u ''zorunlu'' izne yolladı