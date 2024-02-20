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Zam'fiyet olsun Türkiyem: 1 haftada 40 TL zam geldi

Zam'fiyet olsun Türkiyem: 1 haftada 40 TL zam geldi
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Kuzu karkas ete geçen hafta başında gelen zamlar, yeni haftada da devam ederken kuzu karkasa son bir haftada 40 TL birden zam geldi.

Her yıl şubat ayında artan süt kuzusunun arttığını belirten temsilciler, önümüzdeki hafta kuzu karkas etin fiyatında düşüş beklediklerini aktardı.

Dünya gazetesine konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, ‘’Son 1 aylık dönemde yem fiyatında da zam gelemdi. Normalde bu dönemde süt kuzusu çıktığı için fiyatlarda bir düşüş bekliyorduk ama olmadı. Ancak, önümüzdeki hafta ben piyasada bir düşüş bekliyorum. Ayrıca, yılbaşından bu yana tüketim yüzde 30’un üzerinde azaldı. Kasap esnafı elektrik, kira ve işletme giderlerinden dolayı kepenk kapatıyor. Geçen ay 28 kasap kapandı, 4 yeni kasap açıldı’’ dedi.

Ankara’da dün yapılan kesimlerde kıvırcık cinsi süt kuzusu karkas etin kilogram fiyatı 440 ile 450 lira arasında değiştiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu eski başkanı Fazlı Yalçındağ, Antep toklusu fiyatının ise 390 lira olduğunu bildirdi. Geçen hafta kuzu karkas etin kilosunun 430 liradan satıldığını ifade eden Yalçındağ, dana karkas etin fiyatı geçen haftaya göre biraz daha durulduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvancılık üretimi yapanlara fiyat artışını sorduklarında 30 bin liradan aşağı çalışacak çoban bulamadıklarını ifade ettiklerini aktaran Yalçındağ, ‘’Üreticiler, sattıkları kuzuyla çobanın parasını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Üretici verdiğim arpanın parasını karşılayamıyorum diyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Memleketin genel anlamda bir yüksek enflasyonu var. Yine TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da bir azalma var. Bunun nedenlerini sorgulamak lazım.

Bir de bu dönemde hayvanını satan, parasını götürüyor faize yatıranlar da oluyor. O kadar çileye katlanmadan oturduğu yerde para kazanacağım diye düşünüyor. Bunu son dönemde çevremizden duyuyoruz. Üretim olmadan ülkede hiçbir şey olmaz. Bir de bu işi yapan insanlar yaşlı insanlar ve çocukların bunu devam ettirmek istemesinden de kaynaklanıyor’’ dedi.

 

Dünya Gazetesi

Etiketler kuzu eti Kırmızı et karkas et ete zam zam
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