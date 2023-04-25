Zeytinyağı fiyatları fırladı

Dünyanın zeytinyağı ihtiyacının yarısını karşılayan İspanya'da kuraklık nedeniyle zeytinyağı fiyatları yüzde 60 yükseldi.

İspanya'da yağmur eksikliği, zeytinyağı fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı. Analistler, özellikle kurak bir yazın bu yıl daha da düşük mahsul verimine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa'da, geçen yıl kıta genelinde, zeytin mahsullerine ağır zarar veren şiddetli bir kuraklığın ardından, zeytinyağı fiyatları 2022 yılı haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 60 artarak litrede yaklaşık 5.4 Euro'ya (Yaklaşık 115 TL) yükseldi.

En büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya, kuraklıktan sert bir şekilde etkilendi. Ülkenin çiftçileri dünyadaki zeytinyağının yarısını üretiyor. Ülkedeki yıllık üretim, son 12 ayda 780 bin ton düştü.

Rabobank'ta tahıl ve yağlı tohumlar analisti Vito Martinelli, "Sektörde geçen 20 yılda bu fiyatları hiç görmedim" dedi. Genel olarak Akdeniz ülkelerinde kuraklık nedeniyle üretim azalması görüldü.

İtalyan veri analiz şirketi Centro Studi Divulga, 2022'nin İtalya için 1800'den beri en kurak yıl olduğunu söyledi.

İspanya'daki uzun süren kuraklık koşulları, bu yıl üretimin toparlanması konusunda da şüphe uyandırıyor. Ülkenin meteoroloji ajansına göre, geçen ay İspanya'nın son yüzyıldaki en kurak ayıydı.

Emtia veri firması Mintec'te yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar analisti Kyle Holland, "Endülüs ve genel olarak İspanya'da yağmurların yakın zamanda gelmesi beklenmiyor" dedi. Fiyatlardaki bu artışa karşılık üreticiler durumdan memnun. İspanya Ulusal Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı David Granieri, "Özellikle İspanya'da fiyatlardaki artış iyi bir haber çünkü sonunda, belki de tüm Avrupalı ​​üreticilere zarar veren ve tüm pazarı bunalıma sokan fiyatlardaki dibe doğru yarış sona erdi." dedi.