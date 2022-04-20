Ziraat Bankası’ndan denetim açıklaması

Ziraat Bankası, Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG'de daha önceki denetimlerde karşılaşılan eksikliklerin düzeltilmesi konusunda Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) ile bir mutabakat yapıldığını ve sürecin gözlemlenmesi için bağımsız bir denetim firmasının görevlendirildiğini açıkladı.

Ziraat Bankası'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Bank International AG'de, BaFin tarafından 2021 yılında, 2018 yılında gerçekleştirilen denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadı ile yeni bir denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "Haziran ayında tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiği, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğu, tespit edildi" denildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen bulgu düzeltme takvimi içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalınmıştır. Kurum, denetimlerde tespit edilen bulguların mutabık kalınan takvim içerisinde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirmiştir."

Bağımsız denetim firmasının, iştirak bankanın faaliyet ve karar alma süreçlerine müdahale görev ve yetkisi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, iştirak bankanın faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarını, Alman Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelere uygun bir şekilde, kendi bünyesinde ve tam bağımsız şekilde aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Denetim bulgularının giderilmesi süreci de üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde yürütülmektedir" denildi.

Banka ayrıca Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmadığının da altını çizdi.