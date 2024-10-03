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Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam

Ziraat Bankası'ndan Lionel Messi'li reklam
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Ziraat Bankası'nın ödeme sistemleri şirketi Mastercard ile işbirliği kapsamında dünya futbolunun tanınan isimlerinden Lionel Messi de Bankkart reklam filminde yer aldı.

Ziraat Bankası ve ödeme sistemleri şirketi Mastercard dikkat çeken bir işbirliğini duyurdular. Mastercard'ın global sponsorluk haklarını elinde bulundurduğu dünya futbolunun ünlü ismi Lionel Messi, Ziraat Bankası'nın "Bankkart" markasının reklam filminde yer aldı.

Ziraat Bankası'nın reklam filmiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Lionel Messi ile olan Bankkart kampanyası için Mastercard'a teşekkür ediyoruz. Mastercard, Lionel Messi ile olan global sponsorluk anlaşmaları gereği ellerinde bulundurdukları hakları Türkiye'de, karşılıksız olarak Bankkart'ın kullanımına sundu. Mastercard'ın kıymetli destekleriyle gerçekleşen Bankkart Lionel Messi iletişiminin, markamızın sunduğu tüm avantajların farkındalığının artmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler messi ziraat bankası messi Ziraat Bankası Lionel Messi Reklam
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