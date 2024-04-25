Almanya'dan ev alacak Türklere 1 milyon TL ödeme

Almanya ilk evini alacaklar için 20 bin Euro'dan 30 bin Euro'ya varan ödenek desteğinin şartlarını açıkladı.

Almanya’da yaklaşık 350 bin Türk’ün yaşadığı Hessen Eyaleti, dar gelirli ailelere destek ve konut krizindeki sıkışıklığı aşmak için, 'Ev ödeneği' başlatıyor. Pazartesi günü Eyalet Hükümeti’nin aldığı karar 1 Mart 2024’ten itibaren geçerli olacak. Yani 1 Mart'ta ev satın almış olanlar da bu haktan yararlanacak.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Ev alacak kişi ya da ailenin gelirine, evin fiyatına bakılmayacak. Aranan tek şart; aile ya da kişinin 'ilk satın aldığı“ ev olması. İlk evini alan Türk aileye, karı-kocanın her biri için 10’ar bin Euro, 18 yaşın altındaki her bir çocuk için de 5 bin Euro ödenecek.

Ödenecek miktar, evin yüzde 6 oranındaki alım-satım vergisini aşamayacak. Ev ödeneği yardımı yılda 10 taksitte, yeni ev sahibine ödenecek. Yardımlarda vatandaşlık şartı aranmayacak. Kişi ya da ailenin Hessen Eyaleti sınırları içinde oturması ve evin de Hessen Eyaleti’nde bulunması ön şart olacak. Hessen’de oturmayan birinin buradan ev alması halinde, durumun ne olacağı henüz net değil. Taşınması halinde yine yardıma hak kazanacağı tahmin ediliyor.

Ödeme apartman ya da lüks villa alan için de geçerli olacak. Ev ödeneği alanlar ayrıca, kamu bankasından indirimli tamirat ya da yenileme için ucuz kredi de alabilecek. Hükümet bu kararla, özellikle gençleri ve yeni evlileri ev sahibi yapmayı amaçlıyor.

EN ÇOK ALAN GRUP TÜRKLER

Yılda 23 bin başvuru beklenirken, bunların arasında Türkler’in oranının da yüksek olacağı sanılıyor. Çünkü Türkler, özellikle ev alma konusunda en çok öne çıkan ve yatırım yapan grupların başında geliyor. Yardım alan çiftlerin resmi evli olması da şart değil. Birlikte yaşayanlar da bu haktan yararlanabilecek.

Eyalet hükümeti, ev alacak genç ailelerin alım-satım vergisinden muaf tutulması için Federal Hükümete çağrı da yaptı. O zamana kadar Hessengeld denilen 'Ev ödeneği'nin de ödenmesine devam edilecek.

Sözcü