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  4. Konut balonu patlıyor! Bakan Kurum'dan kira ve konut fiyatları için yeni açıklama

Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatları düşecek

Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatları düşecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kiralarda ve konut fiyatlarında gerileme olacağını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından sorulara yanıt verdi.

Fiyatlarda suni bir artış olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi.

Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor dedi.

"KİRALARDA VE FİYATLARDA DÜŞÜŞ OLACAK"

"Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diye konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 81 ile sosyal konut projesini de hatırlattı. Kurum "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.

KİRALARA SINIR GETİRİLMİŞTİ

Fahiş kira artışlarına yönelik düzenlemeye gidilmişti. Enflasyondaki yükseliş sonrası Temmuz 2022-Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarına yüzde 25 artış sınırı getirilmişti. Kira artışları 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyordu.

Erdoğan, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz''Erdoğan, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz''Politika

 

Etiketler murat kurum konut fiyatları kiralar
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