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EKİM 2020 KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU
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  4. 05 Ekim 2020 10:09

Ekim 2020 kira zam oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği kira zam oranı da belli oldu. İşte 5 Ekim 2020 tarihi itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

Ekim 2020 kira zam oranı belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül 2020 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ekim 2020 kira artış oranı da belli oldu. Tüketici fiyatları, Eylül ayında yıllık ( 12 aylık ortalama TÜFE artışı ) yüzde 11,75 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Ekim ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Eylül 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,75 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 11,75 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Ekim AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,75 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

.TÜİK Türkiye'nin Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Enflasyon eylül ayında TÜFE'de yüzde 0.97 arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 11.75 oldu.

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
Zam oranı: yüzde 11,75 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 117,5 TL
Zamlı kira bedeli: 1.117,5 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL
Zam oranı: yüzde 11,75 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 176,25 TL
Zamlı kira bedeli: 1.676,25 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira
Zam oranı: yüzde 11,75 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )
Zam bedeli: 235 TL
Zamlı kira bedeli: 2.225,4 TL

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ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Ekim'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve  İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.

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