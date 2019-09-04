Eylül 2019 kira zammı oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Eylül ayı 2019 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Ağustos ayında yıllık yüzde 19,62 oldu.

Buna göre Eylül 2019 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 oldu. Ev sahipleri kiracılara Eylül ayında 19,62 oranın zam yapabilecek.

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış yapılacak. Geride bıraktığımız Ağustos ayında ise açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre zam oranı %19,91 oranında gerçekleşmişti.

EYLÜL KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI



Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı