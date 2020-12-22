İstanbul’da konut satışlarında dikkat çeken değişiklik

İstanbul’da, Kasım ayında, konut satışları, yıllık yüzde 15,1 azaldı. İkinci el konut satışlarında yıllık yüzde 23,7 artış, sıfır konut satışlarında yüzde 19,8 azalış kaydedildi. Ekim ayında, yıllık fiyat artışı, sıfır konutlarda yüzde 29,5, ikinci el konutlarda yüzde 27,3 oldu.

FİYATLAR ARTTI

Gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

İstanbul’da, Kasım ayında, konut satışları, bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 6,8 artarken, yıllık yüzde 15,1 azalarak 21 bin 158 olarak gerçekleşti. Konut satışları, Türkiye genelinde bir önceki yıl ortalaması ile aynı seviyede gerçekleşirken bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 18,7 azaldı. Kasım ayında toplam konut satışlarının yüzde 18,8’i İstanbul’da gerçekleşti.

Ekim ayında, konut fiyatlarındaki yıllık artış, sıfır konutlarda yüzde 29,5, ikinci el konutlarda yüzde 27,3 oldu. Türkiye genelinde ise yıllık artış, sıfır konutlarda yüzde 30,4, ikinci el konutlarda yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.



İKİNCİ EL...

Kasım ayında, İstanbul’da gerçekleşen konut satışlarının yüzde 70,8’i ikinci el konut satışında oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 23,7 artarken, sıfır konut satışları yüzde 19,8 azaldı. Kasım 2019’a göre ise İstanbul’da ikinci el konut satışları yüzde 8,8, sıfır konut satışları yüzde 27,3 azaldı.

EN YÜKSEK AZALIŞ...

İstanbul’da ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 7,6 arttı. İkinci el ipotekli konutların satışı, bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 17,1 artarken, sıfır ipotekli satışlar yüzde 10,8 azaldı. Bir önceki yılın Kasım ayına göre ise ikinci el ipotekli konut satışları yüzde 37, sıfır konutlar yüzde 43 azaldı.

SADECE BEŞ İLÇEDE ARTTI

Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece beş ilçede konut satışları yükseldi. Artışın gerçekleştiği ilçeler sırasıyla, Zeytinburnu, Beykoz, Esenyurt, Çekmeköy ve Sultanbeyli oldu. En yüksek azalış ise sırasıyla Esenler, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa kaydedildi.

YABANCILARA SATIŞIN YÜZDE 49.2'Sİ İSTANBUL'DA

Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 40,6, bir önceki yılın Kasım ayına göre ise yüzde 29,6 arttı. Toplam konut satışının yüzde 18,8’i, yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,2’si İstanbul’dan gerçekleşti.

Konut Piyasası Aralık 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.