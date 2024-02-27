Kiraya %25 sınırı için karar tarihi belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 yıl önce uygulama konulan yüzde 25'lik kira artış sınırına ilişkin, “Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erzincan'daki toprak kayması soruşturmasında 6 kişinin tutuklu olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Kazadan kim sorumluysa yargı önünde hesap verecek” dedi.

Bakan Tunç, kira artışında yüzde 25 sınırıyla ilgili ise şunları söyledi:

“2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi.

Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in takdirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik.

Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir.”