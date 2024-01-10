Konut fiyatlarını belirleyen inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2023 inşaat maliyet endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de İnşaat maliyet endeksi yıllık %66,49 arttı, aylık %1,52 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,06 arttı, işçilik endeksi %0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,46 arttı, işçilik endeksi %110,77 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Kasım 2023



Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %66,06 arttı, aylık %1,87 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,55 arttı, işçilik endeksi %0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %52,38 arttı, işçilik endeksi %110,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Kasım 2023



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %67,91 arttı, aylık %0,40 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,60 arttı, işçilik endeksi %0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %56,83 arttı, işçilik endeksi %110,94 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Kasım 2023



İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Kasım 2023



İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Kasım 2023





