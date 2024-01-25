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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik denetim başlattı. Yaklaşık 2 milyon konut incelenecek, beyanname vermeyen mükelleflere işlem yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira geliri olanları mercek altına aldı. Söz konusu konutların tespiti için çalışma başlatıldı. 

Bakanlık bu yıl yaklaşık 2 milyon konutu kontrol ederek, kiralık konutları belirleyecek. 

Denetimlerle kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde kiracılardan gerekli bilgiler talep edilecek. Bu bilgiler elektronik ortamda tutulacak.

Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak.

İNTERNETTEN DOLDURULABİLİYOR

Beyanname başvuruları ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor.

İnternetten de başvurmak mümkün. Dijital vergi dairesinin internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ üzerinden de başvuruları yaparak beyanneme doldurulabiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, ''Mükelleflerimizi bu kolaylıklardan yararlanarak gerçek kira bedellerini mart ayında beyan etmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında yapılacak çalışmaların bir parçası olan kira denetimleri kapsamlı ve tüm ülke çapında yürütülecek. Amacımız, vatandaşlarımızın da katkısıyla gerçek kira gelirlerinin öğrenilmesidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın yapılan denetimlere gerekli desteğini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler kira geliri ev sahibi beyanname hazine ve maliye bakanlığı denetim
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