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  4. 25 Kasım 2018 16:25

RemaxGo yeni yüzüyle Maltepe'de kapılarını açtı

Yirmi yılı aşkın süredir endüstriyel temizlik ürünleri sektöründe hizmet veren RemaxGo İstanbul’un yeni çekim noktalarından biri olan Maltepe’de, kapılarını açtı.

RemaxGo yeni yüzüyle Maltepe'de kapılarını açtı
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RemaxGo Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca değer satışı modellerinin ve klasik emlakçılıktan çıkıp “Emlak Danışmanlığı” modelinin ön plana çıktığı günümüz koşullarında gayrimenkul sektörüne girdi.

Yoğun geçen araştırma döneminin ardından RemaxGo Ofisi'nin yeniden yapılanması sürecinde oluşan durumu fırsata çevirerek Remax’a katılan Karaca; “Emlak yatırımları ülkemizin değişmez tasarruf ve yatırım değerleri arasında ve sektörde her zaman açık fırsatlar bulunuyor. Bizlerde kısa vadede bünyemize sektörde deneyimli uzman danışmanlar katarak potansiyelini 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. RemaxGo henüz 1 yaşında olmasına rağmen kadrosunda birbirinden değerli yirmiyi aşkın profesyonel danışman barındırıyor. Ekibimiz, Mazaya Ritim İstanbul’da bulunan yenilenen ofisimizde hizmetlerine devam edecektir.” dedi.

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