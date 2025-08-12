TOKİ 100'den fazla işyerini açık artırmayla satışa çıkarıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 21 ilde 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 21 ildeki 102 işyerini açık artırmayla satacak.
İhale 28 Ağustos 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.
İşyerlerinin bulunduğu iller şunlar:
Adana
Afyonkarahisar
Aksaray
Ankara
Bartın
Çorum
Gümüşhane
Isparta
Karaman
Kars
Kastamonu
Kırşehir
Konya
Malatya
Manisa
Nevşehir
Niğde
Şanlıurfa
Trabzon
Uşak
Osmaniye
Ayrıca ‘www.emlakmuzayede.com.tr‘den de teklif verilebilecek.
Ayrıntılı bilgiye TOKİ’nin internet sitesinden ve ‘0212 608 15 00’ numaralı telefondan ulaşılabilir.
